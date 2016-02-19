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Нижний Тагил не попал в первые конкурсы на проведение капремонта. Беспокоиться не о чем, уверены в Администрации
Сюжеты:
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Нижний Тагил не попал в первые конкурсы на проведение капремонта. Беспокоиться не о чем, уверены в Администрации

19 февраля 2016, 10:55ЭкономикаДенис Таратонов
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