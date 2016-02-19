Нижний Тагил не попал в первые конкурсы на проведение капремонта. Беспокоиться не о чем, уверены в Администрации

В число первых «счастливчиков» попали Ачитский, Верх-Нейвинский и Горноуральский городские округа. В тот же день был объявлен ещё один конкурс на поиск подрядчика в городском округе Ревды и Малышевском ГО. Наконец, в третьем конкурсе подрядчик понадобился для капремонта в Артинском и Бисетском ГО, а также Восточном сельском поселении.

Как нетрудно заметить, Нижнего Тагила - второго по значению горда в области - нигде нет. Редакция TagilCity.ru обратилась в Администрацию Нижнего Тагила, чтобы выяснить, ожидается ли попадание нашего города в эти списки. В пресс-службе не поняли беспокойства по этому поводу:

Если город не попал в число первых, значит, попадёт в число вторых. Это программа действия. Как Нижний Тагил может в неё не попасть? Это ведь не соревнование — кто первый добежал, а конкурс на подрядчика. У нас документация готова, попадём и начнем работать. Главное, чтобы подрядчики порядочные попались, а не как в прошлом году сообщили журналисту.

Между тем, как могут помнить читатели, директор фонда капитального ремонта Свердловской области — Александр Караваев — написал заявление об отставке. Возможно, это как-то связано с провалом программы капитального ремонта в прошлом году. Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов пообещал, что в этом году программа будет реализована на совершенно ином уровне качества, нежели в прошлом. Что ж, будем надеяться, что так оно и будет.