Жители России задолжали 5 трлн рублей
19 февраля, 06:35Экономика
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Задолженность россиян по кредитам за 2017 год составила практически 5 трлн рублей.
Долги жителей России за прошедший 2017 год составили около 5 трлн рублей. При этом по исполнительным производствам удалось взыскать 14% от этой суммы или 663 млрд.
В 2017 году 4,5 млн. россиян не смогли покинуть территорию страны из-за задолженностей на общую сумму 2 трлн рублей. К концу года возвращено было 56 млрд. от этой суммы, сообщает портал «BFM.ru».
Специалисты отмечают, что ситуацию с задолженностями по потребительскому кредитованию исправляется.
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