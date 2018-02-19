Жители России задолжали 5 трлн рублей

Долги жителей России за прошедший 2017 год составили около 5 трлн рублей. При этом по исполнительным производствам удалось взыскать 14% от этой суммы или 663 млрд.

В 2017 году 4,5 млн. россиян не смогли покинуть территорию страны из-за задолженностей на общую сумму 2 трлн рублей. К концу года возвращено было 56 млрд. от этой суммы, сообщает портал «BFM.ru».

Специалисты отмечают, что ситуацию с задолженностями по потребительскому кредитованию исправляется.