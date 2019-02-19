Генконсул Германии прибыл в Нижний Тагил для обсуждения экономического сотрудничества

В мэрии Нижнего Тагила состоялась встреча главы города Владислава Пинаева с генконсулом Германии в Екатеринбурге Штефаном Кайлем; представителями четырех немецких компаний в области водоподготовки, энергетики и металлургии; атташе по политике, экономике и административным вопросам Аленой Зониус; координатором по экономическому сотрудничеству Татьяной Шамбер.

В ходе встречи Владислав Пинаев представил планы развития города по строительству ОУ №100, двух детсадов, легкоатлетического комплекса и центра единоборств. Глава города предложил представителям Германии рассмотреть открытие филиалов в Нижнем Тагиле.

В настоящее время работа над проектом планировки индустриального парка «Восточный» близится к завершению. Пинаев предложил немецким коллегам рассмотреть экономическое сотрудничество с городом:

Считаю своевременным обсудить варианты экономического сотрудничества и инвестирования в рамках размещения производственных мощностей на площадке индустриального парка, где якорным резидентам будут обеспечены максимально благоприятные условия ведения бизнеса.

Предложение главы города заинтересовало представителей компаний Германии.