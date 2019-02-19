Тагильский ВГОК не заплатил 2,6 млн рублей ООО «Фирма ТЭК» за услуги грузоперевозки

Между ООО «Фирма ТЭК» и ВГОКом был заключен договор на оказание услуг грузоперевозки.

В течение 2017 года исполнитель трижды осуществлял заказчику доставку грузов на суммы 1,2 млн рублей, 401 тыс. рублей, 914 тыс. рублей, что подтверждено товарными накладными. Таким образом, одной стороной обязательства были исполнены в полном объеме, что влечет за собой исполнение обязательств второй стороной.

В апреле 2018 г. между ООО «Фирма ТЭК» и ООО «ТрансСтройСервис», заключен договор уступки права требования долга. ООО «ТрансСтройСервис» в адрес ВГОКа направлено уведомление с требованием о погашении задолженности. В установленный законом срок должник не предпринял встречных мер, что позволило организации обратиться с иском в суд.