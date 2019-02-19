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Тагильский ВГОК не заплатил 2,6 млн рублей ООО «Фирма ТЭК» за услуги грузоперевозки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Wagon 2114863 1920

Тагильский ВГОК не заплатил 2,6 млн рублей ООО «Фирма ТЭК» за услуги грузоперевозки

Сегодня, 10:31ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
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