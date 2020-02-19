Мэрия Нижнего Тагила собралась взять в кредит 400 миллионов рублей
17 февраля администрация Нижнего Тагила разместила два постановления о закупке услуги по предоставлению кредита на общую сумму 400 миллионов рублей.
Согласно постановлению мэрии, средства планируется направить на финансирование дефицита бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств Нижнего Тагила.
В администрации города TagilCity.ru рассказали, что бюджет 2020 года и плановый период 2021–2022 года не предусматривает увеличения муниципального долга, о чем сообщалось во время защиты и принятия финансового документа Нижнего Тагила. Объем кредитной нагрузки на начало года составляет 1,45 миллиарда рублей.
Муниципальными властями отыгрываются аукционы для привлечения средств с целью последующего перекредитования задолженности на более выгодных условиях: на долгосрочный период с более низкой ключевой ставкой — 6%, сообщили в пресс-службе мэрии.
Срок погашения кредитных обязательств — 1095 календарных дней. Согласно описанию услуги, заёмщик вправе полностью или частично досрочно погасить кредит.
Предельный срок оказания услуги — до 30 июня 2023 года.
Напомним, за первые пять месяцев 2019 года город сократил муниципальный дог на 24%. Тогда Алексей Бурдилов рассказал TagilCity.ru, что с начала года долговые обязательства Нижнего Тагила перед банками уменьшился на 350 миллионов рублей — с 1,47 до 1,12 миллиарда рублей. Также отметим, что в 2020 году бюджет города составил 14,7 миллиарда рублей.