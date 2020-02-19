Мэрия Нижнего Тагила собралась взять в кредит 400 миллионов рублей

Согласно постановлению мэрии, средства планируется направить на финансирование дефицита бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств Нижнего Тагила.

В администрации города TagilCity.ru рассказали, что бюджет 2020 года и плановый период 2021–2022 года не предусматривает увеличения муниципального долга, о чем сообщалось во время защиты и принятия финансового документа Нижнего Тагила. Объем кредитной нагрузки на начало года составляет 1,45 миллиарда рублей.

Муниципальными властями отыгрываются аукционы для привлечения средств с целью последующего перекредитования задолженности на более выгодных условиях: на долгосрочный период с более низкой ключевой ставкой — 6%, сообщили в пресс-службе мэрии.

Срок погашения кредитных обязательств — 1095 календарных дней. Согласно описанию услуги, заёмщик вправе полностью или частично досрочно погасить кредит.

Предельный срок оказания услуги — до 30 июня 2023 года.