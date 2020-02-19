СМИ: природоохранники готовят проверку подрядчиков по уборке полигонов УВЗ в Тагиле

Владельцем «АМЗ-Техноген», по данным ЕГРЮЛ, является Вячеслав Нарсеев. Компания ведёт обработку отходов, в частности она по договору субподряда с «УБТ-Экология» осуществляла работы на полигонах «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.

Как отмечает собеседник «Панорамы УрФО», согласно территориальной схеме обращения с отходами, на «Уралвагонзаводе» образуется 124 вида отхода, а «АМЗ-Техноген» на момент начала работ имел лицензию на работу лишь с 17 видами отходов.

Фактически алапаевская фирма не занималась своими обязанностями, а несколько лет подряд «перепахивала отвал в поисках металла. Результат такой деятельности — как попало переработанные отходы и потерянное время,пишет издание со ссылкой на источники.

Напомним, после проверки Росприроднадзор обязал УВЗ устранить выявленные нарушения и дал срок до апреля 2020-го. Как пояснила пресс-служба УВЗ в ноябре 2019-го, проект ликвидации объекта готов, а по рекультивации — находится в разработке. В «УБТ-Экология» сообщили, что месяц назад у них сменился руководитель, теперь компанию возглавляет Сергей Клименков. Он подтвердил факт сотрудничества с «АМЗ-Техноген».

Я не готов подсказать вам в этот момент, какие у «АМЗ-Техногена» нашли нарушения в области законодательства. А так, там не один отвал, может, это было предписание по другому отвалу,сказал Клименков.

«АМЗ-Техноген» зарегистрирована в Алапаевске, но по указанным в зарегистрированных документах контактам находится гаражный сервис. Там сообщили, что сотрудничают с «АМЗ-Техноген» и рассказали, что фактический адрес компании — в Екатеринбурге.