В Нижнем Тагиле на ликвидацию ЧС готовы потратить 10 миллионов рублей

На заседании комиссии по профилактике ЧС начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин сообщил, что площадь лесов на территории муниципалитета составляет 250 тысяч квадратных километров. Наиболее угрозе лесных пожаров подвержены территории сельских поселений Чауж, Канава, Антоновский и Волчевка. Угроза также существует для территории трех загородных лагерей — «Антоновский», «Изумрудный» и «Уральский огонек». Вокруг вышеперечисленных населенных пунктов планируется обновление минерализованных полос. Общая площадь опашки составит почти 70 километров, включая Рудник, Пырловку и Кирпичный. А детские лагеря оснастят новыми системами оповещения о пожаре.