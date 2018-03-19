Около 8 тысяч пиратских сайтов заблокированы в России за прошлый год
19 марта, 12:00Экономика
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Почти 8 тысяч сайтов, предлагающих пользователям нелицензионный контент, были заблокированы в России в 2017 году.
Речь идет об интернет-ресурсах, предлагающих пользователям возможность просмотреть или скачать фильмы, книги, аудио и различные программы. По данным Роскомнадзора, в 2016 году таких ресурсов было всего 2 тысячи.
В 65% случаев заблокированы сайты, предлагающие посмотреть или скачать фильмы и сериалы. Подобная блокировка нелегальных интернет-ресурсов повышает посещаемость кинотеатров и способствует росту сборов. Среди сайтов с видео-контентом 530 получили блокировку на постоянной основе.
Также закрыты 459 «зеркал» пиратских сайтов, пишет «Газета.ru».
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