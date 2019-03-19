Свердловские издатели и программисты возглавили ТОП зарплат в регионе
Сегодня, 07:00ЭкономикаФото: pxhere.com
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Рейтинг самых высокооплачиваемых видов деятельности в Свердловской области опубликовал Свердловскстат. Первые строчки заняли работники в области информации и связи.
Самую высокую зарплату в январе 2019 года получили сотрудники в области информации и связи. Их среднемесячный доход составил 57,3 тыс. рублей. В тройку лидеров также вошли научные исследователи и разработчики (56,7 тыс. рублей), а также финансисты и страховщики (54,5 тыс. рублей).
Сотрудники гостиниц и предприятий общепита получили в январе самую маленькую зарплату. В среднем она составила 21,7 тыс. рублей, сообщает Свердловскстат в своём отчёте.
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