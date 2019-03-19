Свердловские издатели и программисты возглавили ТОП зарплат в регионе

Самую высокую зарплату в январе 2019 года получили сотрудники в области информации и связи. Их среднемесячный доход составил 57,3 тыс. рублей. В тройку лидеров также вошли научные исследователи и разработчики (56,7 тыс. рублей), а также финансисты и страховщики (54,5 тыс. рублей).