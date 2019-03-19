В Екатеринбурге дизайнерам заплатят 300 тысяч за проекты въездных стел

Согласно постановлению администрации Железнодорожного района, три новые стелы будут размещены на въездах в город со стороны Тюменского, Кольцовского и Серовского трактов. Также планируется реконструировать стелы на Ново-Московском и Челябинском трактах.

Конкурс проводится в целях определения оптимальных структурно-функциональных, визуально-эстетических и ценностно-смысловых характеристик въездных стел «Екатеринбург», путем сопоставления и оценки дизайн-проектов,говорится в постановлении.

Дизайн двух старых стел должен остаться неизменным, дизайнерам необходимо предложить варианты их ландшафтного и светового оформления.