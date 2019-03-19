В Нижнем Тагиле определен проектировщик мусоросортировочного завода
Сегодня, 13:43ЭкономикаФото: TagilCity.ru
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«Облкоммунэнерго» определил проектировщика мусоросортировочного завода в Нижнем Тагиле. Работы будет выполнять «Интертехэлектро-Проект», разрабатывавший проект завода в Тюмени.
Сюжеты: Нижний Тагил
В настоящий момент «Облкоммунэнерго» занимается разработкой площадки для строительства полигона. На первом этапе «Интертехэлектро-Проект» должен изучить особенности грунта, провести инженерно-геодезические изыскания. После этого он приступит к разработке проектной документации. Проект должен быть готов к концу 2019 года. В него войдут завод по сортировке ТКО, а также полигон мощностью не менее 185 тысяч тонн отходов в год.
После того, как проект пройдет согласование и госэкспертизу, начнется строительство объекта, запланированное на конец 2019 года. В эксплуатацию полигон должен быть сдан к концу 2020 года.
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