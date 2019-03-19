В Свердловской области изменится система расчета налога на имущество

Закон «Об установлении единой даты начала применения на территории Свердловской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения по этому закону» вступит в силу с 1 января 2020 года, если будет одобрен депутатами.

Изменения связаны с тем, что, согласно Новому налоговому кодексу России, размер налога на имущество будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости. В то время, как сейчас расчет ведется на основании инвентаризационной стоимости. В частности, налог может вырасти для владельцев вторичного жилья инвентаризационной стоимостью до 300 тысяч рублей.