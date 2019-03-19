Жена экс-депутата от Нижнего Тагила Язева признана банкротом
Сегодня, 06:30ЭкономикаФото: pxhere.com
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Супруга бывшего депутата Государственной думы Валерия Язева признана банкротом, в отношении неё применена процедура реализации имущества.
Исковые требования Сбербанка к Валентине Морозовой на сумму в 170 млн рублей в полном объёме 18 марта удовлетворил Арбитражный суд Свердловской области. Задолженность сформировалась после того, как ответчица выступила поручителем по кредиту, выданному структурам группы компаний «Ява», основателем которой является Валерий Язев.
20 марта аналогичный иск будет рассматриваться в отношении дочери бывшего депутат Госдумы РФ. Истцом в этом деле выступит также Сбербанк. Признание банкротом самого Язева происходит в Арбитражном суде Москвы по иску Совкомбанка, сообщают «Европейско-азиатские новости».
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