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#300лет
Минфин уличил Свердловский онкодиспансер в покупке оборудования по завышенным ценам
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
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Минфин уличил Свердловский онкодиспансер в покупке оборудования по завышенным ценам

Сегодня, 14:21ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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