Минфин уличил Свердловский онкодиспансер в покупке оборудования по завышенным ценам

В частности, медучреждение завышало начальную стоимость госконтрактов при закупке оборудования в рамках национального проекта «Здравоохранение». Кроме того, выявлены искажения данных при бухучете за 2018 год (часть медицинских материалов и медикаментов была направлена на пациентов, не являющихся получателями медпомощи по госзаданиям).