Минфин уличил Свердловский онкодиспансер в покупке оборудования по завышенным ценам
Сегодня, 14:21ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В ходе проверки деятельности Свердловского онкодиспансера в период с 2018 по 2019 год Минфин выявил ряд нарушений, сообщает портал Е1.
В частности, медучреждение завышало начальную стоимость госконтрактов при закупке оборудования в рамках национального проекта «Здравоохранение». Кроме того, выявлены искажения данных при бухучете за 2018 год (часть медицинских материалов и медикаментов была направлена на пациентов, не являющихся получателями медпомощи по госзаданиям).
По одной из услуг онкодиспансер не выполнил госзадание, но при этом не вернул неизрасходованные средства в бюджет.
Руководителя медучреждения обязали в установленный срок устранить нарушения.
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