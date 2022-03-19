С 30 до 65 тысяч за тонну: пиво подорожает в Тагиле из-за роста цены на солод

С 30 до 65 тысяч за тонну: пиво подорожает в Тагиле из-за роста цены на солод
С 30 до 65 тысяч за тонну: пиво подорожает в Тагиле из-за роста цены на солод
Сегодня, 12:26ЭкономикаФото: 1MI

Тагильские пивоварни заявили о резком скачке цен на солод

Российские пивоварни столкнулись с резким скачком цен на основу хмельного напитка. Как уже изменилась стоимость пива и какая страна является главным импортером солода — в материале TagilCity.ru.

Пиво, квас и виски повторяют судьбу сахара: цена на главный ингридиент ферментированного напитка растет с увеличением спроса среди покупателей, рассказал редакции TagilCity.ru владелец частной пивоварни «Скиф» в Нижнем Тагиле Дмитрий Кравченко.

С его слов, в прошлом году стоимость тонны солода увеличилась на 15% — с 30 до 38 тысяч рублей. С начала этого года до конца февраля цена выросла на 10 тысяч рублей, затем дилеры заявили об увеличении стоимости еще на треть — до 65 тысяч рублей. В итоге за три месяца солод подорожал на 70%.

Это еще не предел. Цены растут в какой-то космической прогрессии. Даже с отечественным солодом проблема: крупные заводы тарятся впрок на весь сезон, по этим деньгам все покупают. Вместо того, чтобы не паниковать, нормально пережить все это время, начинаем гадить сами себе, поделился предприниматель.

Несмотря на санкции, пиво останется на прилавках: при его производстве используют белорусский или отечественный солод. Однако в ближайшее время из ассортимента пропадут импортные виды напитка. Так, по словам владельца пивоварни, в России уже опустели склады бренда Heineken.

Из-за динамики цен на сырье производители поднимают цены на конечный продукт. Сотрудник алкомаркета в Тагиле поделилась, что стоимость напитков постоянно увеличивается:

Цены и так выросли, а на следующей неделе ожидается подорожание на 8%.

Напомним, импортеры покидают российский рынок после начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Сейчас правительство страны и региона разрабатывает меры поддержки для представителей малого и среднего бизнеса.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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