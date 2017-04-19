179 работодателей Нижнего Тагила повысили зарплату своим работникам по результатам работы специальной комиссии ФНС

Комиссия, созданная в Нижнем Тагиле федеральной налоговой службой при участии городской администрации, проводила в течение 2016 года активную работу по легализации «серых» зарплат и урегулирования задолженностей предприятий.

За год в заседаниях специальной комиссии приняли участие 368 руководителей различных предприятий и организаций Нижнего Тагила. По итогам работы 179 работодателей увеличили заработную плату своим сотрудникам. Это обеспечило дополнительные поступления в консолидированный бюджет города в размере 17 млн рублей.

Напомним, что с июля 2016 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Свердловской области составляет 8 862 рубля. В случае, если заработная плата работников меньше этого показателя, работодатель обязан производить доплату до уровня МРОТ. В случае невыполнения этого условия ему грозит штраф.