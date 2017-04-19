Омбудсмен по правам предпринимателей Борис Титов рассказал о противостоянии бизнеса и силовиков

В России назрело несколько актуальных проблем по данному вопросу. К примеру, выделение недвижимости под коммерческую деятельность в местах с низким трафиком, с невыгодным расположением. Главный вопрос – будет ли в данном случае омбудсмен вмешиваться в такие ситуации? Борис Титов сообщил, что над этой темой пока не задумывались, системно к этому вопросу не подходили. Однако можно предположить, что ведомство встанет на защиту предпринимателей.

Пока у нас обращений нет по этому поводу ни от одного предпринимателя. Но другой вопрос, что мы с Москвой пытаемся решать вопросы. Но по недвижимости мы с московской властью работаем по 159-му постановлению. И тут мы, конечно, будем защищать интересы бизнеса, если у них будет неправильно не в соответствии с законом компенсирована площадь или другие проблемы, то мы, конечно, будем за них заступаться отметил Борис Титов.

Вообще, у омбудсмена по правам бизнесменов больше риска, чем у омбудсмена по правам человека. Борис Титов отметил, что на этой почве с силовиками постоянно складываются конфликты, в которых бизнесмены «часто задевают честь мундира и материальные интересы». А у силовиков, в свою очередь, есть серьезные возможности мстить уполномоченным, однако таких ситуаций до сих пор удавалось избегать.

У нас больше риска, чем у омбудсмена по правам человека, конечно, потому что работа непростая, там и уголовное право вовлечено. Когда на кону стоит сидеть или не сидеть, это серьезная история. Кроме этого, постоянные конфликты межкорпоративные, отношения с силовиками, которые мы часто задеваем, их честь мундира и материальные интересы.

У них есть серьезные возможности в руках для того, чтобы отомстить уполномоченному. Но пока удается таких ситуаций избегать. У нас было несколько случаев попыток вызвать на допросы уполномоченных. Но не было попыток возбуждать уголовные дела или сажать, -- отметил омбудсмен.

Борис Титов, отвечая на вопрос, укрепился ли бизнес за последние годы, уверенно заявил, что за 5 лет в России произошло огосударствление экономики. Государственных компаний стало гораздо больше. Однако, несмотря на это, экономика может и будет расти, потому что бизнес развивается там, где опасно и неудобно.

По нашему мнению, экономика может расти. Бизнес развивается и там, где неудобно, и там, где опасно. Бизнес принимает свои решения инвестиционные исходя из вот этого соотношения заявил Борис Титов.