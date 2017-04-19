Половину – полиции, половину - частному лицу: некогда муниципальное здание на ул. Бобкова в Нижнем Тагиле сменило владельцев (ФОТО)

Летом 2016 года для открытия в здании продуктового магазина был проведён ремонт, доставивший местным жителям определённые неудобства. Однако открывшийся продуктовый магазин занял малую часть площади здания.

Нежилые помещения общей площадью 16,8 кв. метров находятся в аренде у индивидуального предпринимателя Гаджиева А.М. сообщили в управлении муниципального имущества администрации Нижнего Тагила журналистам TagilCity.ru.

Около половины от площади здания приватизировано в конце марта 2017 года частным лицом.

Часть нежилых помещений площадью 60,3 кв. метра были приватизированы на открытых аукционных торгах 29 марта 2017 года покупателем Сыромолотовым А.Ю. Информацией о дальнейших планах покупателя по использованию выкупленных помещений Управление муниципального имущества не располагает отметили в Администрации Нижнего Тагила.

Другая часть этого здания перешла в Федеральную собственность, а именно – была отдана полиции.

Нежилые помещения площадью 49,3 кв. метра переданы в Федеральную собственность для ММУ МВД РФ «Нижнетагильское» сообщили в управлении муниципального имущества.

Фотографии здания от 19.04.2017 года.

Для каких нужд в будущем это здание будет использовать полиция Нижнего Тагила – читайте на страницах портала TagilCity.ru.

Напомним, в конце 2015 года портал TagilCity.ru посвятил большую публикацию объектам коммерческой недвижимости Нижнего Тагила с неопределённой судьбой.