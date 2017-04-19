Птицефабрика-банкрот «Среднеуральская» была выставлена на торги за 810 миллионов рублей
19 апреля 2017, 08:50Экономика
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Птицефабрика «Среднеуральская» была выставлена на торги. Её начальная цена составляет 810,16 миллионов рублей.
К новым владельцам уйдет имущественный комплекс предприятия – оборудование, птицы, техника, недвижимость, незавершенные объекты и дебиторская задолженность в 136 миллионов рублей, пишет Правда УрФО. На сегодняшний день часть помещений находится в залоге у ООО «Равис» и Россельхозбанка.
Торги в форме аукциона на повышение состоятся 29 мая. Задаток составит 40 миллионов рублей. Прием заявок пройдет 25 мая.
Сейчас обанкротившаяся фабрика принадлежит свердловскому правительству. Долги на сумму 300 миллионов рублей перед Сбербанком были выкуплены холдингом «Равис» в 2015 году.
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