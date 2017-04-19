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Птицефабрика-банкрот «Среднеуральская» была выставлена на торги за 810 миллионов рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Птицефабрика-банкрот «Среднеуральская» была выставлена на торги за 810 миллионов рублей

19 апреля 2017, 08:50Экономика
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