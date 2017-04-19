Российские регионы отремонтировали в 2016 году на 20 млн кв. м. жилья меньше, чем запланировано

В 2016 году было запланировано произвести ремонтные работы в 47 000 домов площадью 155,7 млн кв. м. Вместо этого ремонт состоялся только в 41 424 многоквартирных домах общей площадью 135 млн кв. м. На капремонт удалось собрать лишь 85,7% взносов за год. И даже собранные бюджетные средства не были полностью освоены.