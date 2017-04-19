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Российские регионы отремонтировали в 2016 году на 20 млн кв. м. жилья меньше, чем запланировано
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Российские регионы отремонтировали в 2016 году на 20 млн кв. м. жилья меньше, чем запланировано

19 апреля 2017, 16:45Экономика
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