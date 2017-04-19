Сергей Катырин: у Дальнего Востока есть большой потенциал в сфере туризма

На презентации присутствовали члены ТПП, партнеры из других стран, представители федеральных и региональных органов власти, пишет Vostokmedia.com. Как рассказал Сергей Катырин, инвесторам интересен Дальний Восток, который имеет большой потенциал в туристической сфере благодаря своей уникальной природе и инфраструктуре.

Президент ТПП также отметил, что уже прошли презентации тридцати регионов РФ, и каждая из них имеет отдачу, поскольку появляются инвесторы, начинающие интересоваться регионом.

Хабаровский край превратился в передовую площадку РФ, где могут сотрудничать инвесторы, заявили участники мероприятия. В крае есть две Территории опережающего развития (ТОР). При этом скоро будет создана третья.

Также Хабаровский край занял первое место среди регионов страны по заявленным инвестициям в режиме «свободного порта» - принято 12 заявок на сумму около 80 миллиардов рублей. Аналогичный режим может скоро появится в Хабаровске и Советской Гавани.