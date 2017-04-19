Сергей Катырин: у Дальнего Востока есть большой потенциал в сфере туризма
В Москве в Торгово-промышленной палате России (ТПП РФ) был презентован Хабаровский край. Сергей Катырин, занимающий пост президента ТПП, заявил, что край может стать туристическим центром страны.
На презентации присутствовали члены ТПП, партнеры из других стран, представители федеральных и региональных органов власти, пишет Vostokmedia.com. Как рассказал Сергей Катырин, инвесторам интересен Дальний Восток, который имеет большой потенциал в туристической сфере благодаря своей уникальной природе и инфраструктуре.
Президент ТПП также отметил, что уже прошли презентации тридцати регионов РФ, и каждая из них имеет отдачу, поскольку появляются инвесторы, начинающие интересоваться регионом.
Хабаровский край превратился в передовую площадку РФ, где могут сотрудничать инвесторы, заявили участники мероприятия. В крае есть две Территории опережающего развития (ТОР). При этом скоро будет создана третья.
Также Хабаровский край занял первое место среди регионов страны по заявленным инвестициям в режиме «свободного порта» - принято 12 заявок на сумму около 80 миллиардов рублей. Аналогичный режим может скоро появится в Хабаровске и Советской Гавани.
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