Строительный форум-выставка Expo Build Russia стартовал в Екатеринбурге
19 апреля 2017, 11:55Экономика
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В Екатеринбурге стартовал второй по счету строительный форум-выставка Expo Build Russia.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает «Правда УрФО», только за минувший год в Свердловской области в эксплуатацию сдали более 2 млн кв. м. жилья, а значит, интерес к строительству и строительной технике в будущем будет только расти.
В рамках выставки представлены новейшие технологии строительства, передовые образцы техники. Также состоится ряд форумов, на которых обсудят перспективы дальнейшего развития отрасли.
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