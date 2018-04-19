3 350 жителей Нижнего Тагила не выедут заграницу из-за долгов

Должники по алиментам заработали 451 ограничение на выезд из-за общей задолженности на 53 млн. 214 жителей Нижнего Тагила не увидят заграницу этим летом из-за долгов за услуги ЖКХ на 18 млн. рублей. Ещё 6 млн задолжали 72 тагильчанина, которые не платили налоги.