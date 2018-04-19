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3 350 жителей Нижнего Тагила не выедут заграницу из-за долгов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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3 350 жителей Нижнего Тагила не выедут заграницу из-за долгов

19 апреля, 09:05Экономика
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