Бюджет Свердловской области будет увеличен на 4,5 миллиарда рублей

Такой рост стал возможен благодаря положительной динамике налоговых и неналоговых поступлений в бюджет в первом квартале.

Как сообщает министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 3,3 млрд рублей, безвозмездные поступления - на 1,3 млрд рублей.

Также в равной сумме увеличатся и расходы бюджета - они составят 234,6 млрд рублей. При этом дефицит бюджета останется на прежнем уровне.

Дополнительные средства направят на строительство, управление госимуществом, спорт, здравоохранение, культуру, информатизацию и экономику, пишет «Областная газета».