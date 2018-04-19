Бюджет Свердловской области будет увеличен на 4,5 миллиарда рублей
19 апреля, 17:50Экономика
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19 апреля региональный кабинет министров принял решение об увеличении бюджета Свердловской области на 4,5 млрд рублей. Теперь его объем составит 225,7 млрд рублей.
Такой рост стал возможен благодаря положительной динамике налоговых и неналоговых поступлений в бюджет в первом квартале.
Как сообщает министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 3,3 млрд рублей, безвозмездные поступления - на 1,3 млрд рублей.
Также в равной сумме увеличатся и расходы бюджета - они составят 234,6 млрд рублей. При этом дефицит бюджета останется на прежнем уровне.
Дополнительные средства направят на строительство, управление госимуществом, спорт, здравоохранение, культуру, информатизацию и экономику, пишет «Областная газета».
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