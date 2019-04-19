В «Рифее» рассказали о достижениях и ошибках за первые три месяца работы

По данным регоператора, с января по март 2019 года на полигоны вывезли около 600 тысяч кубометров отходов, что на 10% больше, чем вывозилось за аналогичный период до введения реформы, рассказали в компании.

Статистика трех месяцев показывает устойчивую тенденцию увеличения объемов вывоза твердых коммунальных отходов во всех городских округах. Это означает, что в наших городах и селах становится чище, все отходы попадают на лицензированные объекты по захоронению,отметил Потапов.

Еще одним важным итогом первого квартала в компании называют полную инвентаризацию всех контейнерных площадок и мест сбора мусора по графику. Всего регоператор насчитал в Северной зоне 12,9 тысяч контейнеров на 4,5 тысячи площадок, а также более двух тысяч месть сбора мусора по расписанию.

На основе полученных данных региональный оператор сформировал предложения для городских округов по размещению новых мест сбора ТКО и обновлению контейнерного парка. После получения заявок новые ёмкости будут поставлены в населенные пункты,говорят в компании.

Главной ошибкой за первые три месяца работы в «Рифее» считают ошибки в части квитанций, появившиеся из-за недочетов в абонентской базе.

Чтобы исключить неточности в платежных документах, заключены соглашения об информационном обмене с органами местного самоуправления, предприняты все необходимые меры для устранения недочетов в максимально короткие сроки,заверяет регоператор.

Одним из приоритетных направлений работы на ближайшее время в компании называют ликвидацию несанкционированных свалок. На данный момент собрана информация, в том числе от жителей, о 300 таких объектах. 10 незаконных свалок уже ликвидированы, говорят в «Рифее».