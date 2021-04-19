Очередь из клиентов собралась у офиса банка «Нейва» в Екатеринбурге

Очередь из клиентов собралась у офиса банка «Нейва» в Екатеринбурге
Сегодня, 14:29ЭкономикаФото: pixabay.com
У главного офиса банка «Нейва» в Екатеринбурге собралась очередь из клиентов. Они пришли написать заявления о возврате средств, оставшихся на счетах после лишения банка лицензии.

Документы у собравшихся не принимают, пишет E1 со ссылкой на одну из клиенток банка.

Она рассказала, что ранее управляющий заверял о возможности подачи заявлений с 19 апреля. Даже курьеров с документами, по словам девушки, внутрь не пускают.

На горячей линии банка изданию сообщили, что форма заявления вскоре появится на сайте. Если сумма возмещения составляет до 1,4 миллиона рублей, то заполнять его потребуется в банке-агенте.

Напомним, лицензия у банка «Нейва» была отозвана 16 апреля. Причиной стало неоднократное нарушение законодательства, в частности требовании, которые предусмотрены ст. 7.2 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Руководство банка заявило, что виной тому стали валютообменные операции.

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