Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2021 году заработал меньше

Сумма, полученная за 2021 год, оказалась меньше, чем в 2020 и в 2019 годах. В собственности Куйвашева находится квартира площадью 144 кв. м. и доля квартиры площадью 131,7 кв. м., а также квартиры 118,7 кв. м и 131,7 кв. м.
Доход жены губернатора составил 11,2 миллиона рублей. В её пользовании есть квартира площадью 118,7 кв.м, 144 и 131,7 кв. м., доля в квартира площадью 131,7 кв. м. и доли в двух нежилых помещениях площадью 107,6 кв. м. Кроме того, у неё есть автомобиль Toyota RAV4.
В департаменте информационной политики Свердловской области отметили, что вся недвижимость находится на территории России.
Напомним, недавно о своём доходе отчитался депутат Константин Захаров. Его заработок за 2021 год составил 6,35 миллиона рублей.