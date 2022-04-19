Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2021 году заработал меньше

Сумма, полученная за 2021 год, оказалась меньше, чем в 2020 и в 2019 годах. В собственности Куйвашева находится квартира площадью 144 кв. м. и доля квартиры площадью 131,7 кв. м., а также квартиры 118,7 кв. м и 131,7 кв. м.