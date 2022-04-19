Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2021 году заработал меньше

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2021 году заработал меньше
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2021 году заработал меньше
Сегодня, 19:25ЭкономикаФото: 1МI
Доход губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в 2021 году уменьшился на 164 тысячи рублей. В целом его заработок составил 6,1 миллиона рублей.

Сумма, полученная за 2021 год, оказалась меньше, чем в 2020 и в 2019 годах. В собственности Куйвашева находится квартира площадью 144 кв. м. и доля квартиры площадью 131,7 кв. м., а также квартиры 118,7 кв. м и 131,7 кв. м.

Доход жены губернатора составил 11,2 миллиона рублей. В её пользовании есть квартира площадью 118,7 кв.м, 144 и 131,7 кв. м., доля в квартира площадью 131,7 кв. м. и доли в двух нежилых помещениях площадью 107,6 кв. м. Кроме того, у неё есть автомобиль Toyota RAV4.

В департаменте информационной политики Свердловской области отметили, что вся недвижимость находится на территории России.

Напомним, недавно о своём доходе отчитался депутат Константин Захаров. Его заработок за 2021 год составил 6,35 миллиона рублей.

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