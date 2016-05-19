Администрация Нижнего Тагила предписала операторам связи убрать провода с фонарных столбов: компании ищут выход из ситуации

«Проводная война», которая уже несколько лет идёт в Екатеринбурге, перекинулась на Нижний Тагил. Местные власти начали с места в карьер, ситуация полным ходом движется к катастрофе. Обращаю ваше внимание на то, что инициатива тагильских чиновников затрагивает всех операторов связи сообщил журналистам TagilCity.ru пресс-секретарь Уральской ассоциации операторов связи (далее УрАОС) – Платон Маматов.

Редакция TagilCity.ru изучила документы, представленные работниками связи. В предписании управления муниципальным имуществом Администрации Нижнего Тагила, адресованном операторам Нижнего Тагила, говорится:

В связи с началом строительства линий наружного освещения в городе Нижний Тагил, в рамках заключённого муниципального контракта с ООО «Швабе-Екатеринбург», уведомляем вас о необходимости демонтировать оптоволоконные линии связи на участках, указанных в графике выполнения работ по строительству линий наружного освещения в городе Нижний Тагил.

В графике выполнения работ перечень из 27 улиц и проспектов Дзержинского района, работы на которых планируется закончить не позднее 30.07.2016 года. В документе указано, что это первый этап работ по строительству линий наружного освещения в городе.

TagilCity.ru напоминает о том, что заключение контракта с ООО «Швабе-Екатеринбург» связано с реализацией в Нижнем Тагиле проекта «Светлый город», который предусматривает создание в Нижнем Тагиле современной территории с комплексным освещением.

Нынешние фонарные столбы несут на себе коммуникации операторов сотовой связи и интернета. Потому демонтаж столбов, по мнению специалистов УрАОС, может привести к тому, что многие тагильчане останутся без связи.

Тема проводов традиционно является острой для Нижнего Тагила. В прошлом году навести порядок в прокладке коммуникаций требовал от операторов глава города – Сергей Носов.

Пресс-служба одного из операторов связи Нижнего Тагила следующим образом прокомментировала ситуацию:

Мы разделяем стремление администрации благоустроить город и в настоящее время находимся в процессе диалога с властями. Мы стремимся прийти к конструктивному решению, которое будет учитывать интересы участников рынка и позволит обеспечить высокое качество и бесперебойную работу сервисов связи для жителей Нижнего Тагила, что является нашим ключевым приоритетом сообщили в пресс-службе МТС в ответ на запрос TagilCity.ru.