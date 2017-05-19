461 миллион рублей задолженности по зарплате погасило предприятие Свердловской области после вмешательства прокуратуры

На предприятии трудятся более 1,7 тыс. человек. Установлено, что по данным на 1 мая, предприятие имело задолженность по зарплате перед работниками. Сумма долга составляла 124,2 млн. руб.

Задолженность образовалась семью монтажными управлениями, работающими не только на территории Свердловской области, но и в других регионах России.

На предприятии, находящемся в Березовском, затребована зарплатная и отчетная документации. Сотрудниками прокуратуры области проведены выездные встречи с работниками организации, разъяснен порядок обращения в прокуратуру.

В результате проверки вынесено предписание об устранении нарушений, к ответственности привлечены 10 руководящих сотрудников. В суд направлено 250 обращений о взыскании долгов по зарплате. В уголовно-следственные органы направлены материалы для возбуждения уголовного дела.

После принятия мер прокурорского реагирования перед работниками погашена задолженность за май и предыдущие месяцы в сумме 461 млн. руб.