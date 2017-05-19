461 миллион рублей задолженности по зарплате погасило предприятие Свердловской области после вмешательства прокуратуры
Прокуратура Свердловской области провела на предприятии «Уралэнергомонтаж» проверку исполнения трудового законодательства.
На предприятии трудятся более 1,7 тыс. человек. Установлено, что по данным на 1 мая, предприятие имело задолженность по зарплате перед работниками. Сумма долга составляла 124,2 млн. руб.
Задолженность образовалась семью монтажными управлениями, работающими не только на территории Свердловской области, но и в других регионах России.
На предприятии, находящемся в Березовском, затребована зарплатная и отчетная документации. Сотрудниками прокуратуры области проведены выездные встречи с работниками организации, разъяснен порядок обращения в прокуратуру.
В результате проверки вынесено предписание об устранении нарушений, к ответственности привлечены 10 руководящих сотрудников. В суд направлено 250 обращений о взыскании долгов по зарплате. В уголовно-следственные органы направлены материалы для возбуждения уголовного дела.
После принятия мер прокурорского реагирования перед работниками погашена задолженность за май и предыдущие месяцы в сумме 461 млн. руб.
© TagilCity.ru