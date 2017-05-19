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461 миллион рублей задолженности по зарплате погасило предприятие Свердловской области после вмешательства прокуратуры
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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461 миллион рублей задолженности по зарплате погасило предприятие Свердловской области после вмешательства прокуратуры

19 мая 2017, 15:35Экономика
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