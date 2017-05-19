Минэкономразвития России выступает против введения запрета спиртосодержащих жидкостей

Российское ведомство Минэкономразвития посчитало избыточным введение запрета на все непищевые спиртосодержащие жидкости, в том числе, косметические средства - лосьоны , тоники и другие.

Напомним, в конце 2016 года Роспотребнадзором была запрещена продажа косметических препаратов стоимостью меньше 100 рублей за один флакон в связи с массовыми отравлениями людей.

В ведомстве объяснили, что использование такой продукции по назначению не представляет опасности для здоровья, а потому запрет на ее продажу не разумен, об этом сообщает газета «Известия». Министерство финансов планирует провести совещание, на котором будет выработана общая позиция кабмина.