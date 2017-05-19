Минэкономразвития России выступает против введения запрета спиртосодержащих жидкостей
19 мая 2017, 13:35Экономика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Минэконом РФ подготовило закон, согласно которому российские субъекты смогут сами вводить ограничения на тоники, лосьоны и другие непищевые жидкости, содержащие спирт.
Российское ведомство Минэкономразвития посчитало избыточным введение запрета на все непищевые спиртосодержащие жидкости, в том числе, косметические средства - лосьоны, тоники и другие.
Напомним, в конце 2016 года Роспотребнадзором была запрещена продажа косметических препаратов стоимостью меньше 100 рублей за один флакон в связи с массовыми отравлениями людей.
В ведомстве объяснили, что использование такой продукции по назначению не представляет опасности для здоровья, а потому запрет на ее продажу не разумен, об этом сообщает газета «Известия». Министерство финансов планирует провести совещание, на котором будет выработана общая позиция кабмина.
© TagilCity.ru
РоссияэкономикаотравлениебезопасностьздоровьебизнесзаконсодержаниеРоспотребнадзорминфинзапретограниченияминэкономразвитияопасностьограничениепродукциякосметиканепищевые спиртосодержащиеспиртМинэкономики
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей