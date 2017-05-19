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Минэкономразвития России выступает против введения запрета спиртосодержащих жидкостей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минэкономразвития России выступает против введения запрета спиртосодержащих жидкостей

19 мая 2017, 13:35Экономика
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