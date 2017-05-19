Нарушители антикоррупционного законодательства в Серове были оштрафованы на 1 миллион и 50 тысяч рублей

Летом 2015 года между ООО «Аргус СФК» и ООО «Строительно-инвестиционная компания» был заключен договор на поставку товара. После подписания документа по телефону начальник снабжения первой организации потребовал от директора «Строительно-инвестиционной компании» перевести деньги на его личный счет. В противном случае он гарантировал прекращение деловых отношений. На счет начальника отдела снабжения были переведены 8 тысяч рублей.