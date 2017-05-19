Незаконно установленные кафе и магазин снесли в Екатеринбурге (ФОТО)

Как пишет Е1, у занимаемого площадь в 180 кв. м. предпринимателя не было разрешения на размещение на этом месте павильонов. Администрация города обратилась в суд, который обязал ответчика провести демонтаж конструкций. Предприниматель не спешил это делать. Исполнять судебное решение взялись приставы.