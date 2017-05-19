Незаконно установленные кафе и магазин снесли в Екатеринбурге (ФОТО)
19 мая 2017, 14:30Экономика
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В столице Урала судебные приставы с помощью техники снесли незаконно установленные кафе и магазин.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, у занимаемого площадь в 180 кв. м. предпринимателя не было разрешения на размещение на этом месте павильонов. Администрация города обратилась в суд, который обязал ответчика провести демонтаж конструкций. Предприниматель не спешил это делать. Исполнять судебное решение взялись приставы.
Судебные приставы пригнали технику и принудительно демонтировали конструкции. Теперь предпринимателю придется оплатить государству расходы, понесенные при сносе объекта.
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Фото: Е1
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