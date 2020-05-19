Бизнес в РФ должен поднять зарплаты, чтобы получить налоговые льготы из-за пандемии

Предприятия должны, во-первых, поднять зарплаты, а во-вторых сохранить штат. Ждать получения льгот придётся год. Например, в Свердловской области обнулять налоги на имущество будут только при средней зарплате персонала в 39 тысяч рублей и сохранении штата на отметке в 90%.

Большинство бизнесменов оказались не готовы к таким условиям послаблений. Из-за снижения доходов в период пандемии многие предприятия физически не могут выйти на такие показатели. Например, при составлении финплана и сопоставлении показателей налога и коэффициента повышения зарплаты, финансисты не видят никакой выгоды в предложенных льготах. Нагрузка на фонд оплаты труда будет больше, чем фискальная льгота. Также компании очень рискуют – условия, которые необходимо соблюсти сейчас, окупятся только минимум к марту 2021 года.