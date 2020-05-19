Евгений Куйвашев назвал все виды финансoвoй поддержки для уральцев

В основном, это семьи с детьми. Выплаты продляются на третьего и последующих детей и в связи с инвалидизацией, пособия получат и семьи с первенцем. Финансовая поддержка будет оказываться ежемесячно.

Единовременную помощь в пять тысяч получат многодетные и малоимущие семьи. 90,4% из них уже получили эти деньги. 391 человек уже обратились за выплатами на детей от трёх до семи лет.

На дополнительные выплаты медработникам в бюджет заложено полтора миллиарда рублей – их получат медики по федеральным и региональным решениям главы региона.