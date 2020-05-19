Евгений Куйвашев назвал все виды финансoвoй поддержки для уральцев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, перечисли все виды финансовой помощи для уральцев.
В основном, это семьи с детьми. Выплаты продляются на третьего и последующих детей и в связи с инвалидизацией, пособия получат и семьи с первенцем. Финансовая поддержка будет оказываться ежемесячно.
Единовременную помощь в пять тысяч получат многодетные и малоимущие семьи. 90,4% из них уже получили эти деньги. 391 человек уже обратились за выплатами на детей от трёх до семи лет.
На дополнительные выплаты медработникам в бюджет заложено полтора миллиарда рублей – их получат медики по федеральным и региональным решениям главы региона.
Более 500 кредитов было одобрено организациям для выплаты зарплат, в том числе были реструктурированы некоторые задолженности. Общая сумма – полтора миллиарда рублей. Самозанятые, оформившие такой статус до 1 апреля 2020 года, могут получить по пять тысяч единовременно. Своим правом воспользовались уже 3 723 человека. Такую же сумму выплатили дополнительно ветеранам ВОВ.