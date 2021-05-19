Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле не планирует обжаловать иск КРСУ

Она отметила, что в договоре был прописан возврат займа, но только посредством передачи пакета акций и после завершения строительства проекта и ввода его в эксплуатацию. Совещания проводились дважды в месяц. На них обсуждались сроки, зачитывалась отчетность и данные о выплате займа.