Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле не планирует обжаловать иск КРСУ

Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле не планирует обжаловать иск КРСУ
Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле не планирует обжаловать иск КРСУ
Сегодня, 14:12ЭкономикаФото: TagilCity.ru
Госпиталь имени Тетюхина в Нижнем Тагиле не планирует обжаловать иск Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ), касающийся требования выплатить 1,4 миллиарда рублей.

В центре надеются на справедливость судебной системы, а также уверены, что закон окажется на их стороне, пишет Накануне.ру.

Пока идёт процедура чисто правовая. Давайте дождемся решения суда. С нашей стороны выполнены все действия по договору, сообщила начальник юридического отдела Елена Изотова.

Она отметила, что в договоре был прописан возврат займа, но только посредством передачи пакета акций и после завершения строительства проекта и ввода его в эксплуатацию. Совещания проводились дважды в месяц. На них обсуждались сроки, зачитывалась отчетность и данные о выплате займа.

Несмотря на это, КРСУ подал иск к госпиталю с требованием о выплате средств досрочно и в денежном выражении.

Напомним, КРСУ подала иск к Уральскому клиническому лечебно-реабилитационному центру на сумму в 1,4 миллиарда рублей. Эти средства свердловские власти выделили госпиталю в качестве госзайма на строительство. К этой сумме добавляются и проценты.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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