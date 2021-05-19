Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле не планирует обжаловать иск КРСУ

В центре надеются на справедливость судебной системы, а также уверены, что закон окажется на их стороне, пишет Накануне.ру.
Пока идёт процедура чисто правовая. Давайте дождемся решения суда. С нашей стороны выполнены все действия по договору, сообщила начальник юридического отдела Елена Изотова.
Она отметила, что в договоре был прописан возврат займа, но только посредством передачи пакета акций и после завершения строительства проекта и ввода его в эксплуатацию. Совещания проводились дважды в месяц. На них обсуждались сроки, зачитывалась отчетность и данные о выплате займа.
Несмотря на это, КРСУ подал иск к госпиталю с требованием о выплате средств досрочно и в денежном выражении.
Напомним, КРСУ подала иск к Уральскому клиническому лечебно-реабилитационному центру на сумму в 1,4 миллиарда рублей. Эти средства свердловские власти выделили госпиталю в качестве госзайма на строительство. К этой сумме добавляются и проценты.