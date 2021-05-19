Проект реставрации фасада дома Копылова в Нижнем Тагиле будет разработан за 528 тысяч

Объявлен конкурс на разработку проекта реставрации фасада бывшего дома Копылова на проспекте Ленина, 11 в Нижнем Тагиле. Стартовая цена начинается с 528 тысяч рублей.

Закупка будет осуществлена у единственного поставщика. Заказчиком выступает МУП «Тагил-пресс». По договору, подрядчик обязуется разработать научно-проектную документацию по реставрации главного фасада здания на проспекте Ленина, 11. Сдать готовую работу необходимо до 20 июня 2021 года. Фото: Яндекс.Карты Также в стоимость включены услуги по проведению государственной историко-культурной экспертизы с получением положительного заключения. Дом является объектом культурного наследия регионального значения и носит название «Бывший дом Копылова, имеющий смешение архитектурных стилей». Максимальная цена аукциона 528 тысяч рублей. Напомним, 5 февраля сообщалось, что ремонт объекта культурного наследия «Дом Окуджавы» в Нижнем Тагиле обойдется в 17,5 миллиона рублей. В Нижнем Тагиле капитальный ремонт «Дома Окуджавы» обойдется в 17,5 миллиона рублей

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