Потанин: Новые приобретения в банковском секторе группа «Интеррос» не рассматривает

Группа «Интеррос», которая купила накануне Росбанк, а также долю в «Тинькофф Банке», новые сделки по приобретению банковских активов на данный момент не планирует. Об этом сообщил основной владелец компании, известный бизнесмен Владимир Потанин.

Как сообщает interfax.ru, наращивать долю в головной компании «Тинькофф Банка» глава «Интерроса» не будет. Также Потанин заявил, что не намерен объединять эту финансовую структуру с Росбанком. Синергии у двух банков «Интеррос» не видит и относится к ним совершенно по-разному, объяснил предприниматель. «Для нас „Тинькофф“ — это высокотехнологичная финтех-платформа, а Росбанк — это классический, разумно консервативный банк», — пояснил Потанин. Он не согласился при этом с Олегом Тиньковым, ранее посетовавшим на то, что основанный им банк купили «за копейки». По словам Потанина, подобные высказывания необоснованны, когда речь идет о сотнях миллионов долларов. Бизнесмен сообщил, что в ходе переговоров с Тиньковым было понятно, что того волнует прежде всего сохранение устойчивости бизнеса и выполнение всех обязательств «Тинькофф Банка» перед клиентами. Вопрос стоимости сделки на переговорах с основателем финансовой структуры не поднимался, заявил Потанин. Кроме того, глава «Интерроса» опроверг слухи о том, что предстоит другая крупная сделка — покупка «ЮниКредит Банка». Однако Потанин уточнил, что представители UniCredit действительно выступили с соответствующим предложением, когда стало известно о покупке «Интерросом» Росбанка. Бизнесмен прокомментировал завершенные 18 мая сделки по приобретению активов. Банку Олега Тинькова можно рассчитывать на эффективное развитие в финтехе, а также освоение новых рынков. При этом Росбанк, принадлежавший до вчерашнего дня Societe Generale, будет и дальше развиваться в качестве классического банковского учреждения, заявил Потанин. Напомним, о покупке компанией «Интеррос» Росбанка французская финансовая группа Societe Generale проинформировала в прошлом месяце. В свою очередь, Потанин сообщал в апреле о том, что возглавляемая им структура скоро станет владельцем 35 процентов TCS Group, принадлежащих Олегу Тинькову. В минувшую среду, 18 мая 2022 года, сделка была закрыта.

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