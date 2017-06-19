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99 500 рублей выделено ГУ МЧС на ремонт пожарной части в Невьянске: повреждения здание получило во время урагана 3 июня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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99 500 рублей выделено ГУ МЧС на ремонт пожарной части в Невьянске: повреждения здание получило во время урагана 3 июня

19 июня 2017, 12:45Экономика
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