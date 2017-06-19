Сколько стоят цифровые наружные меню для ресторанов самообслуживания?

Стоимость цифровых наружных меню зависит от многих факторов, учитывая уникальность конфигурации каждой системы Drive Thru, поэтому вопрос больше не в том, сколько они стоят, а сколько покупатель готов за них заплатить.

Как это часто бывает, количество цифр на ценнике далеко не всегда служит гарантией высоких результатов. «Обжечься» можно и на дешёвых цифровых наружных меню, и на дорогих аналогах премиум класса с кучей опций. В последнем случае, как правило, дело либо в избыточной сложности купленного решения, либо в том, что большинство дополнительных функций банально не нужны покупателю.

Самые дешёвые цифровые наружные экраны для системы Drive Thru могут стоить в пределах нескольких десятков тысяч рублей. Однако в этом случае экономия, корее всего, обернется вам частой заменой мониторов, проигрывателей и прочих устройств, на что, в конечном счёте, усложнит возврат инвестиций.

На противоположном конце ценового спектра расположились сети цифровых видеоэкранов стоимостью в десятки миллионов рублей. В отличие от недостатка услуг в дешёвом сегменте, на рынке устройств премиум класса неискушённого покупателя поджидает масса дополнительных сервисов, многие из которых остаются практически невостребованными в повседневной работе.

Продавцы только рады предложить как можно более широкий ассортимент товаров и сервисов, но в этом случае нужно чётко понимать, что пройдут годы, прежде чем вложения в такие дорогостоящие устройства окупятся и уж тем более начнут приносить реальную прибыль.

Какова же справедливая цена за цифровые наружные меню для системы Drive Thru?

Цена уличных видеоэкранов целиком и полностью зависит от конкретного решения и поставщика. Приобрести цифровые наружные меню можно двумя способами:

1) Комплексное решение, в которое входят ЖК панель высокой яркости, проигрыватель и корпус для установки вне помещений, то есть все эти компоненты поставляются в рамках цельной системы и не могут функционировать отдельно.

2) Гибкое решение, в которое входят экран (на выбор покупателя), проигрыватель и корпус для установки табло вне помещения. В этом случае все комплектующие работают независимо друг от друга.

Насколько велика разница в цене? В обоих случаях первоначальная цена покупки оборудования примерно одинакова и варьируется в пределах от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей. Подвох кроется в цене эксплуатации оборудования (стоимости владения), и вот тут разница довольная существенная.

Комплексные решения обойдутся дороже, потому что при поломке любого компонента, будь то экран, проигрыватель или корпус, вся сеть выйдет из строя, потребуется в срочном порядке закупать новое оборудование, а это очередные сотни тысяч или даже миллионы рублей в зависимости от стоимости табло.

Даже ремонт комплексных решений может влететь в копеечку, ведь для этого, скорее всего, потребуется вызывать специалиста. Кроме того, не забываем и о расходах на расширенную гарантию и обновления программного обеспечения.

Стоимость видеоэкранов во многом зависит от поставщика