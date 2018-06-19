Агропромышленный комплекс страны – важнейшая отрасль экономики

В 2012 году была разработана и введена в действие «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования на период 2013 – 2020 гг.». Документ – своеобразная стратегия, четко обозначенный план последовательных мероприятий, направленных на эффективное развитие отрасли.

Основной упор – на развитие малых форм хозяйствования

Фермерство и крестьянство в соответствии с действующей программой, получило существенную поддержку. Одним из важнейших направлений стало целевое выделение субсидий на развитие фермерских хозяйств. Финансовую поддержку распределили по 2-м категориям:

Программа «начинающий фермер» предусматривает единовременную выплату в размере 250 тыс. руб. (прежде всего, для организации бытовых условий).

Субсидирование непосредственного формирования полноценного фермерского хозяйства (в размере до 1,5 млн. руб.)!

Существенное упущение

Активизируя и стимулируя развитие «малого бизнеса на селе», государство допустило один достаточно значительный промах. Речь идет о неравных условиях при реализации, полученной в результате сельскохозяйственного труда продукции. Приоритет в этой сфере очевидно отдан крупным агропромышленными холдингами, с которыми заключают договора практически все поставщики и продавцы соответствующей продукции. В результате, фермер, вырастивший продукцию сельхоз назначения идеального качества, не в состоянии реализовать товар на рынке. Следовательно, нет возможности получить прибыль, рассчитаться с долгами, кредитами, получить новую субсидию и т.п.

В условиях текущей экономической ситуации обращение к формату информационного сетевого ресурса вполне объяснимо: конкуренция на рынке высока, а выход в Интернет открывает совершенно новые перспективы в плане продвижения, даже не с самыми ощутимыми бюджетами.

Эффективное решение

Инициативная группа приглашает всех заинтересованных в реализации своей сельскохозяйственной продукции фермеров, присоединиться к уникальному проекту «Молоко в Черноземье». Продвижение товаров в Центрально черноземном районе посредством сети интернет, позволит найти устойчивые рынки сбыта, заключить взаимовыгодные договора и поставлять молочную продукцию напрямую заказчикам.