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Бизнесмен в Екатеринбурге открыл незаконную парковку на территории техникума (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бизнесмен в Екатеринбурге открыл незаконную парковку на территории техникума (ФОТО)

19 июня, 11:25Экономика
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