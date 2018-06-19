Бизнесмен в Екатеринбурге открыл незаконную парковку на территории техникума (ФОТО)

Директор образовательного учреждения обратился с исковым заявлением о нарушении земельного законодательства в прокуратуру.

В ходе проверки было установлено, что между бизнесменом и учебным заведением был заключен договор субаренды земельного участка по адресу улица Мамина-Сибиряка, дом 16, который является собственностью Свердловской области, сроком до 31 декабря 2017 года.

После окончания срока субаренды индивидуальный предприниматель не освободил земельный участок, на котором он организовал автостоянку. На участке предполагалось создание спортивной площадки для студентов техникума.

Ответчик утверждал, что он не знает, кто является владельцем данной автостоянки, и он не имеет к ней никакого отношения.

Прокуратура собрала необходимые доказательства и суд удовлетворил требования.

На данный момент судебный акт не вступил в законную силу.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области