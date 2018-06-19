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Прибыль российских банков снизилась на 19,3% за пять месяцев 2018 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прибыль российских банков снизилась на 19,3% за пять месяцев 2018 года

19 июня, 14:45Экономика
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