Прибыль российских банков снизилась на 19,3% за пять месяцев 2018 года

ЦБ России опубликовал данные о прибыли 519 российских банков с января по май 2018 года. Согласно документу «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в мае 2018 года», доход банков за указанный период составил 527 млрд рублей, что на 19,3% ниже прошлогоднего показателя за аналогичный период времени.

Также ЦБ информирует, что прибыльными являются только 350 организаций кредитования, а 169 банков терпят убыток на общую сумму 315 млрд рублей.

В 2017 году ФКБС предпринял меры по улучшению финансового положения трех крупных банковских групп. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что за прошедший год на их санацию потрачено 2,62 трлн рублей.

Согласно аналитическому исследованию агентства АКРА, 62,5% банков России хотя бы раз за последние три года находились в критическом положении, сообщает