«Уралстроймонтаж» в Нижнем Тагиле обязали выплатить «Сигнал-3» более миллиона рублей

Директор «Сигнала-3» Вячеслав Сизов рассказал TagilCity.ru, что данные деньги должны пойти в счёт оплаты долга «Уралстроймонтажа» перед их компанией за работы по ремонту дорог, которые «Сигнал» выполнял на правах субпордяда.

Ещё не факт, что они выплатят. Они не выплачивали уже целый год и думаю, ещё столько будут тянуть,добавил Вячеслав Сизов.

Стоит отметить, чтот в решении суда оказалось написано, что деньги должен выплатить «Уралспецмонтаж», однако руководитель компании Дмитрий Суслин заявил TagilCity.ru, что произошла ошибка при заполнении документа — изначально «Сигнал-3» подавал иск к компании «Урастроймонтаж» о чём они уже оповестили суд.

Вячеслав Сизов так же подтвердил информацию и заявил, что решение суда всё равно действительно с отличием в том, что выплату долга «Сигналу-3» должен осуществить «Урастроймонтаж» и даже в самом суде участвовали представители этой компании, но удалённо — по видеосвязи.

Получить оперативный комментарий от директора «Уралстроймонтажа» Алексея Голященко не удалось.