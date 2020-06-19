«Уралстроймонтаж» в Нижнем Тагиле обязали выплатить «Сигнал-3» более миллиона рублей
Согласно решению Арбитражного суда от 17 июня, с ООО «Уралстроймонтаж» в Нижнем Тагиле будет взыскано 1,3 миллиона рублей в пользу муниципального бюджетного учреждения «Сигнал-3».
Директор «Сигнала-3» Вячеслав Сизов рассказал TagilCity.ru, что данные деньги должны пойти в счёт оплаты долга «Уралстроймонтажа» перед их компанией за работы по ремонту дорог, которые «Сигнал» выполнял на правах субпордяда.
Ещё не факт, что они выплатят. Они не выплачивали уже целый год и думаю, ещё столько будут тянуть,добавил Вячеслав Сизов.
Стоит отметить, чтот в решении суда оказалось написано, что деньги должен выплатить «Уралспецмонтаж», однако руководитель компании Дмитрий Суслин заявил TagilCity.ru, что произошла ошибка при заполнении документа — изначально «Сигнал-3» подавал иск к компании «Урастроймонтаж» о чём они уже оповестили суд.
Вячеслав Сизов так же подтвердил информацию и заявил, что решение суда всё равно действительно с отличием в том, что выплату долга «Сигналу-3» должен осуществить «Урастроймонтаж» и даже в самом суде участвовали представители этой компании, но удалённо — по видеосвязи.
Получить оперативный комментарий от директора «Уралстроймонтажа» Алексея Голященко не удалось.
Напомним, в апреле стало известно, что ООО «Уралстроймонтаж» задолжало сотрудникам заработную плату в размере 1,5 миллиона рублей. В ходе прокурорской проверки, проведенной на предприятии, выяснилось, что «Уралстроймонтаж» задолжал зарплату за февраль 2020 года. Выплаты не получили 162 сотрудника. Прокуратура в адрес директора организации внесла представление с требованием незамедлительного погашения задолженности по заработной плате. Предприятие погасило долг, а также выплатило работникам компенсацию за задержку зарплаты.