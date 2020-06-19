В «Машиностроительном дивизионе» персонал обучают новой системе «5С»

Как рассказал начальник отдела по развитию производственной системы АО «УКЗ», с помощью данного инструмента повышается эффективность и качество работы сотрудников за счет того, что правильно организовывается рабочее пространство. Для этого требуется сделать пять C-шагов.

Организация рабочего места Фото: pixabay.com

Планируется, что система «5С» будет внедрена на каждое рабочее место и в каждую службу дивизиона, начиная с производственных и заканчивая офисными подразделениями.

Самыми первыми к обучению приступили руководящий и инженерный состав предприятия. Оно проходит в онлайн-формате. Сначала показывается обучающее видео, а по его итогам предлагается пройти тест.

Удобная форма обучения Фото: pixabay.com