В Нижнем Тагиле за 29 миллионов рублей отремонтируют канализационный коллектор
Сегодня, 18:03ЭкономикаФото: pixabay.com
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ООО «Водоканал-НТ» ищет подрядчика для выполнения работ по модернизации напорного канализационного коллектора длиной 950 метров от насосной станции на улице Верхняя Черепанова до камеры гашения на улице Космонавтов, 116 в Нижнем Тагиле. Максимальная цена договора составляет 29,5 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выполнить всю работу в три этапа: первый должен начаться со дня заключения договора, а закончиться 10 ноября 2020 года. Работы должны быть полностью окончены до 10 ноября 2022 года. Подача заявок была завершена 2 июня, сейчас ведётся работа комиссии.
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Напомним, 17 июня стало известно, что «Водоканал-НТ» начал демонтировать трубу для слива из шламонакопителя в Черноисточинский пруд. Было отмечено, что из шламонакопителя планируется полностью удалить осадки, а его рекультивировать. Демонтировать трубу организацию обязало Минприроды.
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