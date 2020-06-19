В Нижнем Тагиле за 29 миллионов рублей отремонтируют канализационный коллектор

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выполнить всю работу в три этапа: первый должен начаться со дня заключения договора, а закончиться 10 ноября 2020 года. Работы должны быть полностью окончены до 10 ноября 2022 года. Подача заявок была завершена 2 июня, сейчас ведётся работа комиссии.