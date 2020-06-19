В России Центробанк впервые снизил ключевую ставку до 4,5%
Сегодня, 20:09ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Центральный Банк России снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет, установив экономический минимум. Об этом сообщается на сайте Банка.
Таким образом, ставка составит 4,5% годовых. Причиной снижения ставки назван рост влияния на экономику «дезинфляционных факторов», которые действуют в связи с длительными ограничительными мерами в России и в мире.
Кроме того, Банк сохранил прогноз по динамике ВВП. В 2020 году он может снизиться на 4%-6%, в последующие два года начнется восстановительный рост экономики. Как сообщили в Центробанке, сокращение ВВП станет более существенным, чем ожидалось ранее.
24 июля пройдет следующее заседание совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки.
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