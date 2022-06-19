Президента РФ удивила зарплата свердловского фельдшера

Владимир Путин удивился зарплате фельдшера из Свердловской области. Она имеет стаж более 30 лет, а ее зарплата - 30 тысяч рублей.

Владимира Путина удивила зарплата фельдшера из Свердловской области. Валентина Синичкина получает ежемесячно 30 тысяч рублей. При том, что стаж ее работы составляет 33 года. О сумме своей зарплаты медработник рассказала президенту 18 июня в ходе видеоконференцсвязи. Владимир Путин сказал, что следует подумать о том, как выстраивать в медицинской отрасли систему оплаты. Он сказал, что к этому вопросу нужно подходить внимательно. Систему нужно выстраивать. Напомним, что ранее глава региона предложил инициативу - внести медиков и учителей в список льготников на газификацию домов. Также в области действуют меры поддержки для молодых специалистов и программа «Земский доктор».

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