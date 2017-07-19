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Иностранные компании будут платить «налог на Google» за юридических лиц и индивидуальных предпринимателей РФ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Иностранные компании будут платить «налог на Google» за юридических лиц и индивидуальных предпринимателей РФ

19 июля 2017, 14:35Экономика
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