Долги МУП «Горэнерго» выставят на торги

Решение было принято на последнем заседании, где обсуждались изменения к положению о порядке, условиях и сроках реализации имущества банкротящегося предприятия. В частности, члены комитета большинством голосов одобрили продажу с торгов несколькими лотами дебиторской задолженности МУП «Горэнерго» в 1,3 млрд рублей. Два лота выставят на электронной площадке ООО «Электронные системы Поволжья». Если на торгах «дебиторку» не удастся реализовать, то запустят процедуру публичного предложения.

Прямые договоры теперь будут заключаться с покупателями недвижимого имущество, поскольку ранее его не удалось реализовать на торгах. В частности за 2,5 млн рублей предложат нежилое встроенное помещение по адресу улица Циолковского, 4а площадью 171 кв. м. Нежилые помещения на четвертом этаже в здании по адресу улица Энтузиастов, 35 (194,2 кв. м.) реализуется за 3,2 млн рублей. Минимальная цена для каждого объекта 1,4 млн рублей и 2 млн рублей соответственно.

Планируется, что все процедуры по банкротству будут завершены до конца этого года,рассказал TagilCity.ru замглавы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.