В Свердловской области планируют направить дополнительные средства на нацпроекты
Проект закона «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» рассмотрят депутаты свердловского Заксобрания на заседании 30 июля.
Председатель парламента Людмила Бабушкина отметила, что на повестке стоит вопрос увеличения доходов и расходов на 390,4 миллиона рублей. Сумма будет получена из федеральной казны. Из них 91,6 миллиона рублей рассчитывают направить на реализацию нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», еще 179 миллионов рублей направят в муниципалитеты для реализации программы «Жилье и городская среда». 75,6 миллиона рублей могут получить аграрии. На заседании обсудят вопрос выделения средств муниципалитетам на празднование75-летия победы в ВОВ.
По поручению президента России Владимира Путина, в регионах должна быть проведена работа по приведению в порядок памятников и обелисков. Средства на ремонт и реконструкцию планируют также предусмотреть в бюджете.