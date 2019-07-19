В Свердловской области планируют направить дополнительные средства на нацпроекты

Председатель парламента Людмила Бабушкина отметила, что на повестке стоит вопрос увеличения доходов и расходов на 390,4 миллиона рублей. Сумма будет получена из федеральной казны. Из них 91,6 миллиона рублей рассчитывают направить на реализацию нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», еще 179 миллионов рублей направят в муниципалитеты для реализации программы «Жилье и городская среда». 75,6 миллиона рублей могут получить аграрии. На заседании обсудят вопрос выделения средств муниципалитетам на празднование75-летия победы в ВОВ.